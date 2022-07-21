Россияне могут взять паузу, что сыграет на пользу украинцам.

Российские оккупанты, вероятно, возьмут паузу в ближайшие несколько недель. Для украинцев это может стать шансом для нанесения сокрушительных ударов.

Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур, сообщает Sky News.

По его убеждению, россияне готовятся к затишью в ближайшие несколько недель. Это даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал он.

Ричард напомнил, что по оценкам военных экспертов, жертвы с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

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