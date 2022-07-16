Украинская авиация нанесла четыре удара по скоплению российских войск на юге.
Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень.
"Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного", - сообщают военные.
Сейчас подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, одна самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов. Остальные результаты доразведываются.
Всего на юге наши защитники утилизировали:
- 47 оккупантов;
- 6 гаубиц "Мста-Б";
- 2 гаубицы калибра 122 мм;
- танк Т-62;
- машина связи оперативно-тактического уровня;
- 8 единиц бронированной техники;
- 14 единиц автомобильной техники.
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