Скопления живой силы и техники русских уничтожены в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Украинская авиация нанесла четыре удара по скоплению российских войск на юге.

Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень.

"Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного", - сообщают военные.

Сейчас подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, одна самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов. Остальные результаты доразведываются.

Всего на юге наши защитники утилизировали:

47 оккупантов;

6 гаубиц "Мста-Б";

2 гаубицы калибра 122 мм;

танк Т-62;

машина связи оперативно-тактического уровня;

8 единиц бронированной техники;

14 единиц автомобильной техники.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

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