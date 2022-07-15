Армия РФ возобновила наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе.

Российские войска, вероятно, после "оперативной паузы" начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, но нет указаний на то, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что оккупанты начали наступать в 8 км от Северска на Верхнекаменское.

В Генштабе ранее заявляли, что атаки врага в этом районе отражены. В то же время российские наемники писали, что якобы установили "оперативный контроль" в Северске.

Институт изучения войны не смог самостоятельно проверить утверждения РФ.

Кроме того, украинская армия дала огневой ответ российским военным, штурмовавшим населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.

Армия РФ возобновила наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе, объясняют эксперты.

Вместе с тем украинские силы остановили продвижение русских в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе.

14 июля боевики заявляли, что "захватили" Каменку, но не представили никаких доказательств, подтверждающих это заявление.

Пользователи соцсетей писали, что ВСУ восстановили контроль над Егоровкой к востоку от админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Как писал УНИАН, ВСУ нанесли значительные авиаудары по позициям оккупантов на юге Украины.

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