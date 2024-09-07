Воздушная тревога в Киеве ночью длилась около 20 минут, и в это время над столицей громко работала противовоздушная оборона.

В ночь на субботу, 7 сентября, россияне атаковали Киев ударными дронами, по предварительным данным, - типа Shahed.

Ночная атака была массированная, ни один из вражеских дронов не достиг своей цели, сообщили в Киевской городской военной администрации. Столичные власти подчеркнули, что все дроны, которые угрожали городу, были ликвидированы.

"На нашу территорию вражеские БПЛА... начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. К Киеву вплотную дроны добрались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона", - отмечается в сообщении.

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В Печерском районе по четырем разным адресам зафиксировали падение обломков. На открытой местности обнаружено возгорание, огонь охватил площадь 50 м2. Позже пожар ликвидировали. По предварительным сведениям, в результате дронового удара в Киеве никто не пострадал.

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В центре Киева 7 сентября около 3.00 были слышны громкие взрывы. В КГВА сообщали, что есть падение обломков в Печерском и Днепровском районах. По предварительным сведениям, на территории Днепровского района обломки упали возле детского сада.

Российские оккупанты уже не раз атаковали украинские населенные пункты различными беспилотниками, есть много жертв, пострадавших, а также разрушения. Украинские воины борются с беспилотниками захватчиков - по состоянию на 6 сентября уже ликвидировано 14 732 вражеских дронов оперативно-тактического уровня.

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