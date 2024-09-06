Еще более тысячи оккупантов 'выгорели на работе': Генштаб обновил потери врага

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали 1170 захватчиков, сообщает Генштаб.
В целом же, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли в Украине 622 720 своих военных. Также, украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники, в частности:
- танков - 8 631 (+7);
- боевых бронированных машин - 16 878 (+9);
- артиллерийских систем - 17 745 (+20);
- РСЗВ - 1 178 (+1);
- средства ПВО - 941 (+1);
- самолетов - 368 (+0);
- вертолетов - 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74);
- крылатые ракеты - 2 587 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0).
Также, украинские защитники превратили в металлолом 24 116 (+72) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 037 (+13) единиц специальной техники.
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По данным DeepState, Силы обороны Украины смогли восстановить позиции в нескольких местах на востоке. Речь идет о позициях в Нью-Йорке, Нелиповке Донецкой области и возле Липцов Харьковской области.
Между тем аналитики из Института изучения войны считают, что российские захватчики значительно активизировали свои наступления в районе Угледара и пока достигли незначительных тактических успехов в этом районе. Враг хочет усилить давление на Силы обороны и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.