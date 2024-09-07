В результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе произошло возгорание на открытой территории.

В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков. Об этом сообщила КГВА.

"В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, во дворе жилого дома. Информация уточняется. На место следуют оперативные подразделения", - сказано в сообщении.

Также обломки сбитых беспилотников обнаружили и в Днепровском районе города. Предварительно, на территории детского сада.

Видео дня

Позже в КМВА сообщили, что в результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе произошло возгорание на открытой территории. Предварительно, без жертв и разрушений.

Атаки россиян на Украину - детали

6 сентября Россия атаковала город Павлоград Днепропетровской области, известно об одном погибшем, много людей пострадали. Количество пострадавших составило 58, среди них - пятеро несовершеннолетних, заявил Лысак. У пострадавших рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.

"Среди тех, кто в больнице, три человека - тяжелые. Это мужчины 30, 68 и 69 лет", - рассказал он.

По его информации, в городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожено авто, еще два побиты.

По информации Воздушных сил ВСУ, предварительно известно, что Россия ударила по Павлограду пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: