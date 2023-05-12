В частности, формируется новая отдельная мотострелковая бригада в Ставропольском крае.

Российские захватчики формируют новые части для усиления оккупационных войск, воюющих против Украины.

"Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, в Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины.

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"Подавляющее большинство лиц, подписавших контракт, не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать денег", - сказано в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что под натиском украинских защитников на отдельных участках фронта у Бахмута враг вынужден был отступить на несколько километров. Настоящим "ударом" для Пригожина стала побег 72-й бригады РФ и в связи с этим разгром позиций самих "вагнеровцев".

После недавних контратак ВСУ в окрестностях Бахмута угроза окружения украинской группировки в городе практически снята. На данном этапе, отмечает Институт изучения войны, россияне не способны сформировать котел.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки - с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.

Сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. По словам спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, операция Вооруженных сил в Бахмуте успешна и достигает одной из главных целей.

На фоне сообщения Минобороны РФ от 12 мая 2023 года, в котором российские власти открыто признали "тактическое" отступление на Бахмутском направлении, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что считает неизбежной "глобальную трагедию для России".

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