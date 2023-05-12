В частности, поражены 3 района сосредоточения живой силы оккупантов и 3 их артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Силы обороны Украины нанесли новые точные удары по позициям российских захватчиков, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", - говорится в сводке.

В то же время, в течение суток российские захватчики нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Вместе с тем, для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

Потери России в Украине на 12 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, за вчерашний день украинские защитники ликвидировали 750 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уже потеряла около 197 тысяч 670 своих солдат.

Как сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. По его словам, в рядах оккупантов наблюдается паника и истощение.