Сегодня российские оккупанты совершили 36 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За город Бахмут продолжаются непрерывные бои, российские захватчики продолжают идти в атаку на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 12 мая.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего, в течение суток враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - говорится в сводке.

Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка (Харьковской области) и Стельмаховка (Луганской области).

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Кроме того, на Лиманском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов, которые рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

При этом, на Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление.

"Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток, враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Ступочки", - говорится в сводке.

Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка и Победа Донецкой области.

В то же время, на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Оккупанты нанесли авиационные удары по районам Пречистовки и Великой Новоселки, а также совершили обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Между тем, осуществили обстрелы населенных пунктов, расположених недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за вчерашний день украинские защитники ликвидировали 750 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уже потеряла около 197 тысяч 670 своих солдат.

Как сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. По его словам, в рядах оккупантов наблюдается паника и истощение.

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