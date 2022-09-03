Основная масса техники и живой силы сосредоточена в двух частях оккупированного полуострова.

Россия пятый день активно перебрасывает военную технику и личный состав во временно оккупированный Крым - как по железной дороге, так и автотранспортом.

Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр со ссылкой на интервью главы Эскендера Бариева для ТРК "Киев".

"В Крыму много российской техники, много российских солдат. Переброска техники происходит уже около пяти суток. Технику перевозят как по железной дороге по Керченскому мосту, так и автотранспортом. Также нам сообщали, что из РФ в Крым перекрывали автомагистраль для гражданских лиц", – рассказал Бариев.

Видео дня

По его словам, больше всего солдат и военной техники сконцентрировано на севере и западе полуострова.

Как сообщал УНИАН, в захваченном Россией украинском Крыму в августе были взрывы на нескольких военных аэродромах, были поражены средства логистики и несколько складов.

Вас также могут заинтересовать новости: