Украине грозят новые вражеские наступательные операции, предупредил экс-глава Службы внешней разведки.

Российские оккупанты готовятся проводить против украинцев операцию возмездие из-за взрывов в захваченном Крыму.

Противник готовит операцию на День Независимости Украины (отмечается 24 августа), рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж в эфире телемарафона.

По его словам, возможны новые вражеские наступательные операции. Эксперт добавил, что за счет новых наступлений противник будет принуждать Киев к переговорам на условиях РФ.

"Будут ли они (оккупанты - Ред.) сейчас проводить операцию возмездия? Будут. Они сейчас готовят операцию на 24 августа. Эта информация уже известна из оперативных источников. Поэтому они стягивают все силы с территории Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, на восток Украины и на территорию Беларуси", - отметил генерал.

Маломуж добавил, что на беларуской территории сконцентрировано много авиации и ракетных средств.

"…мы ожидаем новых ракетных ударов и, возможно, наступательных операций широкомасштабного фронта: и на востоке, и усиление группировки на Херсонском, Запорожском направлениях. Там они сейчас активизировали основные силы, перемещают технику. Уже несколько сотен единиц боевой техники перемещаются в Херсонскую и Запорожскую области для того, чтобы не только удержать позиции, но и, возможно, проводить контрудары", - предупредил эксперт.

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым. Почти весь мир признал аннексию полуострова Россией незаконной. Украина хочет вернуть свою территорию. Стоит отметить, что Россия превратила курорт в огромную военну базу.

Рано утром 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска совершили широкомасштабное вторжение в Украину, в частности, с территории Крыма и Беларуси. Украинские воины дают достойный отпор противникам.

Взрывы в Крыму - что случилось на захваченном Россией полуострове

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке, с которой вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области. СМИ писали, что в результате взрывов погиб один человек, а пять - пострадали.

В Минобороны РФ утверждали, что взрывы на авиабазе в Крыму произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

Позже украинская сторона сообщила, что были уничтожены девять вражеских самолетов.

Рано утром 16 августа в Крыму снова были взрывы. В российском Минобороны написали, что возле Джанкоя в результате диверсии произошли взрывы на складе военного назначения, и также были повреждены электростанция, линии электропередач и железнодорожное полотно.

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