В добровольный отказ Путина от Крыма Жданов не верит.

На сегодня существует два возможных сценария освобождения Крыма от российских оккупантов.

Их в интервью сайту "Главред" озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, первый вариант будет предусматривать стягивание сухопутных войск в Крым и укрепление обороны на захваченном полуострове.

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"Второй вариант - войска России тихо выходят из Крыма, а ВСУ заводят туда свои подразделения. Все будет зависеть от того, каким будет политический и практический расклад внутри Российской Федерации", - добавил эксперт.

Жданов не верит, что РФ откажется от полуострова при каденции Путина. Он напомнил, что захват Крыма диктатор считает своим наивысшим политическим достижением.

"Пока Путин у власти, никаких предпосылок для того, что полуостров будет добровольно возвращен Украине, нет. Я бы даже так сказал - сегодня нет бескровного пути возвращения Крыма. Возможность для Украины появится в том случае, если в российской политике поменяется правящий клан. Тогда Москва может пойти на жест "доброй воли" и уступить Крым политическим путем без применения силовых сценариев", - считает он.

Жданов прогнозирует, что деоккупация полуосттрова может занять длительный срок - минимум полгода, максимум год.

Судьба Крымского моста

По оценкам Жданова, сегодня возможностей у ВСУ для удара по мосту нет.

"Если бы были, нужно было бы немедленно нанести такой удар. Мы не остановим поток всех вооружений россиян до тех пор, пока не нанесем удар по эстакаде. Если России будет удаваться и в дальнейшем обеспечивать постоянную подпитку своей южной группировки войск на нашей территории, мы столкнемся с огромными трудностями. Нельзя исключать и невозможность дальнейшего продвижения войск для освобождения Крыма", - пояснил он.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма.