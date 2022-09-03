На полуострове уничтожены или повреждены нескольких эскадрилий Военно-воздушных сил РФ, полагает военный летчик-инструктор.

В захваченном Россией украинском Крыму в августе были взрывы на нескольких военных аэродромах, были поражены средства логистики и несколько складов.

Были уничтожены или повреждены нескольких эскадрилий Военно-воздушных сил России, рассказал военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в эфире телемарафона.

"Там действительно можно говорить о нескольких эскадрильях Военно-воздушных сил России – были уничтожены или повреждены. Эскадрилья – это 12 самолетов, три звена по четыре самолета", – поделился эксперт.

Собеседник добавил, что в звене две пары.

"То есть практически повреждено было как минимум пару эскадрилий, то есть более двух десятков самолетов…", – объяснил он.

Напомним, Россия весной 2014 года захватила украинский Крым и создала на полуострове огромную военную базу. Также войска РФ вторглись на часть Донецкой и Луганской областей. Агрессию РФ против Украины осудил почти весь мир.

Рано утром 24 февраля российские войска осуществили полномасштабное вторжение в Украину, в частности, с территории оккупированного полуострова.

В сентябре в Крыму прогремели ряд взрывов на военных объектах.

Взрывы в Крыму - главные подробности

На полуострове 9 августа случилась серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке, с которой самолеты противника летали бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области. СМИ узнали, что в результате взрывов погиб один человек, а пять - пострадали.

В Минобороны России утверждали, что на авиабазе в Крыму взрывы спровоцировала детонация боеприпасов.

Позже украинская сторона сообщила, что на полуострове были уничтожены девять самолетов противника.

16 августа рано утром в Крыму снова прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что возле Джанкоя была диверсия, и случились взрывы на складе военного назначения.

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