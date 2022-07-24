При этом русские заявляют, что атаковали якобы судоремонтный завод, где находился "военный корабль"

Российское Минобороны подтвердило удары по морскому порту Одессы.

Об этом говорится в сообщении министерства.

На территории этого самого порта было зерно, которое приготовили к отправке за границу.

Рашисты атаковали Одессу ракетами большой дальности морского базирования.

При этом русские заявляют, что атаковали якобы судоремонтный завод, где находился "военный корабль". Кроме того, оккупанты хвалятся, что им удалось якобы уничтожить склад противокорабельных ракет "Harpoon".

Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова заявляла, что целью "высокоточного" удара по Одессе было не зерно, а катер.

Удар по Одесскому порту: что известно

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. Сообщалось о попадании в Одесский морской торговый порт.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ждало отправки зерно. Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где оно находилось.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидал отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, которые идут в Украину будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: