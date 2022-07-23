Генсек ООН не называет Россию ответственной за удар и нарушение договоренностей.

Спустя несколько часов после атаки россиян по Одесскому морскому порту, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян.

Как говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря генсека ООН Фархана Хака, Антониу Гутерриш "безоговорочно осуждает удары, нанесенных сегодня по украинскому порту Одесса".

При этом генсек ООН не называет Россию ответственной за удар и нарушение договоренностей.

"Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным", - отмечается в заявлении.

Плевок Путина: что известно о дерзком обстреле порта в Одессе

Как сообщал УНИАН, утром субботы, 23 июля, россияне атаковали Одессу четырьмя ракетами. Есть попадание в Одесский морской торговый порт.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ожидало отправки зерно. Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где оно находилось.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

О разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" - 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

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