МИД призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе. Российская ракета - это плевок Путина в лица Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", - подчеркнул дипломат.

Украина настаивает на необходимости неукоснительного выполнения договоренностей по восстановлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Пивденного, акцентировал Николенко.

"Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей, Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", - резюмировал спикер.

Как сообщал УНИАН, утром субботы, 23 июля, россияне атаковали Одессу четырьмя ракетами. Есть попадание в Одесский морской торговый порт.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной.

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