Завтра-послезавтра ожидались первые отправления.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт в субботу, 23 июля, там ожидало отправки зерно.

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, то это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - сказал представитель ведомства.

Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где было зерно.

"Фактически две [ракеты] сбиты, две - попали в портовую инфраструктуру. Понятно, для чего это все делается. В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно туда, где зерно. Видим, чего стоят эти договоренности с страной-террористом", - сказал Игнат.

Плевок Путина: что известно о дерзком обстреле порта в Одессе

Как сообщал УНИАН, утром субботы, 23 июля, россияне атаковали Одессу четырьмя ракетами. Есть попадание в Одесский морской торговый порт.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

О разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" - 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

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