Один из двух атакующих дронов был сбит подразделениями ВСУ.

Враг нанес удар по Очаковскому порту (Николаевская обл.) иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, один из которых попал в буксир.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

По его словам, подразделения Сил обороны продолжают огневое влияние на чрезвычайно важные для врага логистические пути, держа под огневым контролем мосты и переправы. Оккупанты обустраивают дополнительные рубежи обороны, пытаются подтянуть резервы, провести ротацию подразделений.

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В то же время, они активизируют воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа "Шахид-136".

"Именно таким образом в очередной раз нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар пожарные оперативно укротили. Человеческих потерь нет", - сказал Назаров.

Он напомнил, что утром еще один дрон-камикадзе "Шахид-136" атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован.

Иранские дроны Shahed 136 уже в войне России против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

Уже 13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 ("Шахид-136"). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

Военные подтверждали, что Shahed-136, перекрашенные в русские цвета и переименованы в "Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники.

Иранские беспилотники относительно малы и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО.

Тем не менее, по словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эти БПЛА можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием, но лучше всего для этого подходят зенитные пушки, а также украинская "Шилка" или немецкий "Гепард".

По мнению западных специалистов, Shahed-136 могут предоставить России "мощную противоположность" высокотехнологичным системам вооружения, таким как HIMARS, которые Украина получила от США.

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