Иранские беспилотники имеют ограничения по дальности действия, отметили в армии Украины.

Иранские дроны-камикадзе, которые начали использовать россияне, управляемые и часто меняют маршрут во время атаки.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Сухая статистика крайних боевых дней свидетельствует о том, что они продолжают использовать и ракетные атаки, применяя их по другим регионам, а также участились случаи применения этих дронов-камикадзе", - сказала она.

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По словам Гуменюк, во-первых, дроны имеют ограничения по дальности действия, поэтому применяются по регионам, где достаточная дальность. Во-вторых, их тактико-технические характеристики еще не изучены, поэтому насколько далеко они могут быть направлены, еще изучается.

"Сейчас мы знаем, что это громкий двигатель, который оповещает о приближении, и это уже признак принятия мер по переходу в укрытие. Они управляемы и часто во время атак меняют маршрут, мы это изучаем", - добавила она.

Россия использует иранские дроны в Украине - это надо знать

Как сообщал УНИАН, 23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погибли два человека. В тот же день были сбиты 5 иранских дронов, которыми враг пытался атаковать Одессу.

25 сентября противник снова атаковал Одессу дронами. Захватчики трижды попали в админздание в центре города, никто не погиб.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

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