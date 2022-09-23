Украина выдворяет часть иранских дипломатов.

Министерство иностранных дел Украины решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В частности, во исполнение поручения президента Владимира Зеленского принять неотложные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в МИД был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

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"Иранской стороне было заявлено, что поставки иранского вооружения России для его последующего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении.

Отмечается, что поставки оружия России для ведения войны против Украины являются недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям двух стран.

"В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", - заявили в МИД.

Иранские дроны "Shahed-136" в войне против Украины: что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. 13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими оккупационными войсками вооружения иранского производства.

22 сентября на Николаевщине оккупанты нанесли удар по Очаковскому порту иранскими дронами-камикадзе Shahed 136 (Шахид-136), один из которых попал в буксир. В тот же день украинские военные сбили на Николаевщине 4 иранских дрона-камикадзе.

23 сентября в Николаевской области силы противовоздушной обороны сбили 5 иранских дронов-камикадзе в Николаевском и Баштанском районах.

Также 23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб один человек. Также в результате вражеского удара дронами-камикадзе в Одессе повреждены 4 жилых дома. Еще один дрон-камикадзе ВСУ удалось сбить.