Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем по обмену разведданными и координации позиции.

Украина просит Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Об этом Axios сообщили высокопоставленные израильские чиновники.

Отмечается, что 7 сентября в Киеве заместитель руководителя израильского ведомства по вопросам Европы и Азии Симона Гальперин и посол Израиля встретились со спецпредставителем Украины по вопросам Ближнего Востока Максимом Субхом.

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Субх заявил, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем по обмену разведданными и координации позиции. Это, якобы подчеркнул Субх, является особенно важным в связи с растущим военным сотрудничеством между Ираном и Россией.

Он якобы также добавил, что Украина выступает против отмены санкций в отношении Ирана в случае подписания ядерного соглашения, которое призвано расширить партнерство Тегерана и Москвы.

По словам израильских официальных лиц, Киев надеется на четкую позицию Израиля относительно войны, чего страна длительное время избегала из-за собственных связей с Россией.

В Украине изданию подтвердили факт встречи, заявив, что беседа в основном касалась иранских дронов.

"Израильтяне предоставили нам определенную информацию, однако нам надо больше", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Иранские дроны на войне против Украины

На прошлой неделе Times of Israel сообщала, что израильская компания продала Польше системы по противодействию иранским Shahed-136, чтобы таким образом передать их украинским военным. Согласно отчету, Минобороны Израиля понимал, что конечным пользователем систем будет Украина, но решил не вмешиваться.

В последнее время связи иранского и российского подсанкционных режимов становятся все теснее, в итоге их сотрудничество вылилось в передаче ВС РФ тысячи единиц боевых дронов-камикадзе Shahed-136.

И хоть Тегеран отрицал факт передачи, украинские защитники уже фиксируют их использование россиянами на поле боя.

По мнению западных специалистов, Shahed-136 могут придать России "мощный противовес" высокотехнологичным системам вооружения, таким как HIMARS, которые Украина получила от США.

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