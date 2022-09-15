Это уже второе задокументированное использование иранских беспилотников российской армией.

На Днепропетровщине нашли остатки сбитого иранского БПЛА, что использовали оккупанты.

Об этом сообщается в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Второе задокументированное использование иранских БПЛА русской армией - в Никополе Днепропетровской области обнаружены остатки БПЛА Shahed-136 (российский маркировки Герань-2). БПЛА можно идентифицировать по иранскому двигателю Mado M550, который обычно остается невредимым после взрыва", - говорится в сообщении.

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Также размещено фото остатков аппарата.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136. Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

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