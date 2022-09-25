Известно, что не менее четырех военно-транспортных самолетов ИЛ-76 с дронами было направлено из Ирана в Россию.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 8 дронов-камикадзе иранского производства, которые сбивают различными видами оружия.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"За минувшие сутки было уничтожено 8 таких беспилотников. Уничтожать их можно различными средствами: от стрелкового оружия до зенитных ракет. Нужно еще некоторое время, чтобы изучить сильные и слабые стороны этого дрона", - сказал он.

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По словам Игната, сейчас важно подсчитать сколько дронов было поставлено россиянам. По меньшей мере четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были направлены из Ирана в Россию.

"ИЛ-76 - большой грузовой самолет и немало этих дронов могли перевезти. Точной информации по количеству нет", - добавил он.

Иранские дроны-камикадзе - что известно

Как сообщал УНИАН, в середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погибли два человека. В тот же день было сбито 5 иранских дронов, которыми враг пытался атаковать Одессу.

В тот же день на юге Украины сбили многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки.

Сегодня, 25 сентября, российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе, трижды попали в админздание в центре города.

МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Однако Иран опроверг обвинения Украины в продаже России дронов-камикадзе и заявил о "влиянии третьих стран". Также там заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

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