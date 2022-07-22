По словам чиновника Пентагона, Россия добивается медленных успехов высокой ценой.

По оценкам Соединенных Штатов Америки, Россия направила почти 85% своей армии для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет CNN.

Неназванный чиновник Пентагона считает, что борьба за Донецк, "вероятно, продлится до лета", поскольку Россия добивается медленных успехов высокой ценой.

Он отметил, что Россия еще не вывела из строя ни одну американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, но, вероятно, им "повезет", и в какой-то момент они это сделают.

Напомним, что ранее российское Минобороны снова отчиталось о якобы уничтожении американских РСЗО HIMARS и заряжающей машины, которой не существует в природе.

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, Украине нужно около 50 HIMARS, чтобы сдержать нашествие российских оккупантов, и около 100 для полноценного контрнаступления.

Ранее глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что российские захватчики могут взять паузу в ближайшие несколько недель.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал Ричард Мур.

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