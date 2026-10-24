Официально: Starlink в Украине возобновил работу на скорости свыше 400 км/ч

Системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости работы спутниковых систем Starlink и Starshield.
Системы мониторинга Минобороны официально подтверждают восстановление скорости работы Starlink и Starshield при движении со скоростью свыше 400 км/ч.
Ранее системы мониторинга фиксировали ограничения в работе этих систем. В настоящее время показатели скорости восстановились. В то же время Министерство обороны продолжает наблюдать за работой Starlink и Starshield и фиксировать соответствующие показатели.
Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что восстановление работы спутниковой связи стало результатом прямых переговоров и настойчивой позиции президента Украины.
"Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на самом высоком уровне дают результат. И этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", – сказал он.
Ограничения Starlink в Украине
Как сообщал УНИАН, утром украинские СМИ писали, что в Украине военная спутниковая связь Starlink возобновила работу со скоростью более 161 км/ч.
The Wall Street Journal сообщило, что Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничения для Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что администрация не может приказывать SpaceX или Маску ограничивать или замедлять работу Starlink в Украине, поскольку компания является частной.