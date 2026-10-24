Зеленскому придется вытерпеть претензии Трампа и наладить с ним отношения, - CNN

В прошлом острые разногласия между Зеленским и Трампом со временем сглаживались – во многом благодаря активным усилиям европейских дипломатов.

Президент Украины Владимир Зеленский не может себе позволить, чтобы личны обиды и претензии Дональда Трампа полностью разрушили их отношения, пишет CNN.

"Трамп заменил ценности, которыми руководствовались его предшественники – защищавшие демократию и противостоявшие тиранам, – собственными принципами: демонстрацией доминирования, заигрыванием с авторитарными лидерами и стремлением к заключению прибыльных сделок", - пишет издание.

При этом Трамп не скрывает своей личной неприязни к Зеленскому, который – пусть и не по своей воле – стал катализатором первого процесса импичмента против него. Поэтому неудивительно, что Трамп поддержал требование России о смене президента Украины, пишет издание.

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Личные политические интересы Трампа определяют и внешнюю политику США. Так, сделка, связанная с поставками дизельного топлива – которая может принести миллиарды долларов в "военную машину" президента России Владимира Путина, – была заключена в тот момент, когда Трампу было необходимо продемонстрировать избирателям перед промежуточными выборами, что он способен добиться снижения высоких цен на горючее. Сюда же относится и его требование к Украине отказаться от одной из наиболее эффективных тактик – ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Однако эта стратегия – предлагать российскому лидеру все новые и новые "пряники" – уже наглядно доказала свою неспособность остановить войну, отмечает CNN, напоминая, что Путин раз за разом опровергает заверения Трампа о своем стремлении к миру, продолжая наносить по Украине удары ракетами и беспилотниками:

"Тем не менее, у Зеленского нет иного выбора, кроме как попытаться наладить отношения с президентом США, ведь он – единственный мировой лидер, который при желании мог бы оказать необходимое давление для достижения подлинного мира".

Однако он не скрывал своего разочарования некоторыми недавними шагами Трампа, в том числе сделкой, касающейся поставок дизельного топлива. Он дал понять: даже если его будут критиковать за подобные высказывания, он обязан говорить об этом, поскольку на кону стоит свобода Украины.

При этом конфликт становится всё более опасным, поскольку Кремль открывает новый фронт гибридной войны против европейских союзников Украины. Столь мрачные перспективы не оставляют Украине и ее европейским союзникам иного выбора, кроме как продолжать взаимодействие – даже несмотря на недоверие к односторонним мирным инициативам Трампа.

Тем не менее, надежда на то, что нынешняя напряженность в отношениях между Украиной и США не сорвет дипломатический процесс, подкрепляется тем фактом, что в прошлом острые разногласия между Зеленским и Трампом со временем сглаживались – во многом благодаря активным усилиям европейских дипломатов, стремившихся преодолеть возникшие противоречия, пишет CNN.

"И все же, учитывая тот ад, в котором живет Украина, а также растущую вероятность того, что война может выйти за пределы ее границ, не остается иного выбора, кроме как еще раз попытаться выяснить, каковы на самом деле намерения Путина. Это означает, что приходится иметь дело с темпераментом, обидами и личными целями Трампа", - подчеркивается в статье.

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп заявил, что мог бы ввести пошлины против Украины и России в размере 200%, если не будет заключено мирное соглашение.

Также ранее издание The Economist раскрыло часть пунктов нового мирного соглашения, которое США продвигают между Украиной и РФ. По данным издания, Вашингтон предлагает создать на Донбассе демилитаризованную зону. Украина должна отказаться от вступления в НАТО, но взамен получит членство в ЕС. Москва же получит ослабление санкций и возможность поставлять газ в Европу.

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