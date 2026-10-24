Ученые обнаружили змею, которая убегает от опасности самым нелепым способом (видео)

Этот случай рассмешил ученых и доказал, что не все змеи одного вида ведут себя одинаково.

При упоминании змей многие люди представляют опасных существ, прячущихся в траве и нападающих из засады. Есть и виды, которые часто уползают от опасности.

Как пишет VICE, змеи вида тростниковый уж Кантора обычно уползают как можно дальше в случае угрозы. Однако одна змея делает это нелепым способом.

Недавно ученые из японского Университета Тохо стали свидетелями того, как тростниковый уж Кантора сбегал от угрозы, кувыркаясь, словно перекати-поле. Этот случай рассмешил ученых и доказал, что не все змеи одного вида ведут себя одинаково.

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В своем исследовании ученые рассказали, что они использовали высокоскоростные камеры, чтобы разобраться, как эта змея совершает свое нелепое бегство. Выяснилось, что змея резко отклоняет хвост влево, а затем толкает себя вперед. Вращая туловище большими чередующимися петлями и удерживая голову неподвижно, змея фактически превращается в колесо без оси.

Интересно то, что во время такого побега все органы чувств змеи остаются в вертикальном положении и сосредоточены на пути впереди.

В Японии змея сорвала рейс самолета

Ранее в аэропорту японского города Фукуока в самолете обнаружили 40-сантиметровую змею. Из-за неожиданного "пассажира" рейс пришлось отменить, а на поимку рептилии ушло около суток.

Змею обнаружил механик авиакомпании Japan Air Commuter, входящей в группу Japan Airlines. Рептилия пряталась под ковриком самолета.

Инцидент произошел, когда воздушное судно готовили к вылету из Фукуоки. Рейс должен был вылететь в 12:50 по местному времени в префектуру Кагосима, однако после обнаружения змеи его отменили.

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