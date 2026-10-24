Путин хочет получить восемь областей Украины, а не только Донбасс, - ISW

Путин сослался на некие "новейшие генетические исследования", согласно которым русские и украинцы якобы являются "одним народом".

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что его территориальные претензии в Украине не ограничиваются только Донбассом. Как пишут аналитики Института изучения войны, для этого он ссылается на собственную мифическую трактовку истории, заявляя, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом".

Так, 22 октября Путин заявил, что оккупированные территории Украины являются "землями исторической России". Путин также сослался на некие "новейшие генетические исследования", согласно которым русские и украинцы якобы являются "одним народом".

Как отмечают аналитики, говоря об "исторической России", Путин, вероятно, имеет в виду "Новороссию". Это вымышленный регион на юге без четких границ, который, по утверждению Кремля, является "неотъемлемой частью" России.

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При этом примечательно, что в состав "Новороссии" Россия включает не только Крым и четыре области, незаконно аннексированные Россией (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская), но также Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

"Апелляция Путина к "историческим претензиям" России фактически требует от Украины сдачи территорий, находящихся под контролем Киева: 20,5% Донецкой области, 24,5% Запорожской области и 30% Херсонской области. Заявление Путина недвусмысленно показывает, что российские требования выходят далеко за рамки украинского "оборонительного пояса" и Донецкой области – они могут охватывать всю территорию Украины", - подчеркивают аналитики.

Это подтверждает, что Кремль готов участвовать в "переговорах" с Украиной исключительно ради принятия капитуляции Киева, а вовсе не для поиска компромиссного мирного соглашения.

Мирные переговоры

Путин заявил, что Россия и США договорились возобновить трехсторонние контакты, а заодно рассказал о "генетических исследованиях", которые показали, что "россияне и украинцы - это один народ".

Издание The Economist раскрыло часть пунктов нового мирного соглашения, которое США продвигают между Украиной и РФ. По данным издания, Вашингтон предлагает создать на Донбассе демилитаризованную зону. Украина должна отказаться от вступления в НАТО, но взамен получит членство в ЕС. Москва же получит ослабление санкций и возможность поставлять газ в Европу.

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