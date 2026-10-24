Возможны два сценария: Трамп заявил, что война с Ираном закончится 'в ближайшее время'

Президент США признал, что война привела к росту цен на нефть, но назвал это небольшой платой за недопущение появления ядерного оружия в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время – либо путем заключения соглашения, либо иным способом.

Он также признал, что боевые действия привели к росту цен на нефть, однако назвал это небольшой ценой за недопущение появления ядерного оружия у Ирана. Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Clash Report.

Отвечая на вопрос, когда и каким образом может закончиться война с Ираном, американский президент выразил уверенность, что это произойдет в ближайшее время:

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"Я вижу, что она закончится в ближайшее время. Я считаю, что она закончится так или иначе – либо благодаря соглашению, либо иным образом".

В то же время он не назвал конкретной даты завершения боевых действий и не уточнил, какой именно сценарий считает наиболее вероятным.

Американский президент также ответил на вопрос, поступил бы он иначе в течение последних двух лет. Он подчеркнул, что считает недопущение появления ядерного оружия у Ирана более важным, чем экономические последствия военной операции.

"Я был вынужден атаковать Иран, иначе они бы получили ядерное оружие", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что одним из последствий конфликта стало подорожание нефти. По его словам, до этого цены были очень низкими, и он предвидел, что военные действия повлияют на рынок.

"Это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы лишить Иран ядерного оружия", – заявил американский президент.

Ситуация в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, Иран нашел способ обойти блокаду США в Ормузском проливе. С июля Тегеран возобновил экспорт сжиженного газа и авиационного топлива, используя перегрузку "с судна на судно" у берегов Омана. По данным правозащитной группы UANI, по меньшей мере восемь газовозов и один танкер с топливом смогли пройти блокаду, хотя большинство иранских судов остаются под санкциями США.

СМИ пишут, что в результате войны с США и американской блокады экономическая ситуация в Иране ухудшилась настолько, что теперь не Тегеран финансирует дружественные ему террористические группировки и политические движения на Ближнем Востоке, а они отправляют деньги в Иран.

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