Резников подчеркнул, что ВСУ благодаря HIMARS уничтожают логистику российской армии.

Украине нужно около 50 HIMARS, чтобы сдержать нашествие рашистов, и около 100 единиц систем HIMARS, чтобы выгнать оккупантов со своей территории.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников для Atlantic Council.

"Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тысячи километров - это расстояние между Варшавой и Барселоной, - для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем", - сказал Резников, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270.

Резников подчеркнул, что ВСУ благодаря HIMARS уничтожают логистику российской армии. Министр сравнил действия защитников Украины с "хирургическим скальпелем" - настолько точно и мастерски работают наши воины.

Для успешного контрнаступления нужно ориентировочно 100 пусковых установок HIMARS, а также бронетехника и танки, добавил Резников.

Известно, что с начала 1996 года всего изготовлено 540 РСЗО HIMARS. Украине, по оценке Резникова, надо почти одну пятую часть от этого количества.

Сейчас в Украине только 9 систем HIMARS и аналогичных ему комплексов.

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