Байден и Трамп неоднократно требовали от Маска включать и отключать Starlink, - Reuters

Администрация Байдена и Трампа управляла доступом к сервису в Украине и на Ближнем Востоке.

США уже несколько лет управляют доступом к Starlink через Илона Маска - Администрации президентов Байдена и Трампа неоднократно обращались к компании SpaceX с просьбами включить или отключить сервис в ряде стран. Об этом сообщили Reuters шесть бывших высокопоставленных американских чиновников.

По словам четырех из них, во время президентства Джо Байдена поступали запросы как на отключение сервиса – чтобы помешать проиранским ополченцам в Йемене и Ливане использовать Starlink для связи, – так и на его активацию – для обеспечения доступа в интернет в Иране, а также в Украине - в поддержку ее вооруженных сил.

Аналогичным образом, администрация президента Дональда Трампа просила Маска, предоставить доступ к сервису в Иране после американо-израильских ударов в 2025 и 2026 годах.

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"Обращения к Илону Маску – как в период администрации Байдена, так и при Трампе – свидетельствуют о тесном взаимодействии, в рамках которого власти США в беспрецедентной степени полагаются на частную компанию при реализации своей внешней политики", - отмечает издание.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доступ его страны к Starshield – военной версии системы Starlink – был намеренно ограничен, что препятствует работе украинских военных беспилотников. Он также сообщил о снижении скорости передачи данных в системе Starlink, которую Украина использует для ряда военных задач, в том числе для защиты от российских ракетных ударов.

По информации агентства Reuters, распоряжение об ограничении работы Starshield поступило из Белого дома. В администрации Трампа признали факт замедления связи, однако не уточнили, исходило ли от них соответствующее указание.

В прошлом Маск уже предпринимал шаги по ограничению доступа Украины к системе Starlink. Так, в 2022 году Маск распорядился, чтобы сотрудники SpaceX ограничили работу Starlink в районах, которые Украина пыталась вернуть под свой контроль; этот шаг стал неожиданностью для представителей Белого дома.

Сам Маск публично заявлял, что в 2022 году отклонил запрос Украины на активацию спутниковой сети в районе Севастополя (Крым) для поддержки атаки на российский флот, объяснив это опасениями стать соучастником крупного военного акта.

По словам пяти бывших чиновников, администрация Байдена временами полагалась на Маска при реализации своей политики. Как утверждают собеседники, представители администрации Байдена взаимодействовали со SpaceX, чтобы противодействовать противникам США (путем отключения сервиса) и помогать союзникам (путем расширения доступности Starlink).

Так, по словам двух бывших сотрудников администрации, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году представители администрации Байдена настоятельно рекомендовали SpaceX расширить использование системы Starlink в интересах украинских военных.

Кроме того, как утверждает один из бывших чиновников, администрация Байдена просила SpaceX обеспечить работу Starlink в Иране во время протестного движения, начавшегося в сентябре 2022 года после смерти Махсы Амини – иранки, задержанной за неправильное ношение хиджаба.

Ситуация со Starlink

Госсекретарь США Марко Рубио, со своей стороны, подчеркивал, что администрация не может приказывать SpaceX или Маску ограничивать или замедлять работу Starlink в Украине, поскольку компания является частной.

В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничения для Украины.

В то же время по состоянию на утро пятницы, 23 октября, ограничения скорости спутниковой связи Starshield продолжали влиять на работу украинских беспилотников. Из-за этого перехватчики не могут полноценно выполнять задачи по уничтожению российских ударных дронов.

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