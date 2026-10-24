В двух районах Киева ввели экстренные отключения электроэнергии

Во время экстренных отключений обычные графики не действуют.

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов. Об этом сообщает ДТЭК.

"Киев: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", – подчеркнули в пресс-службе.

Также в ДТЭК сообщили об аварийных отключениях в нескольких районах Киевской области. Так, по команде "Укрэнерго" экстренные отключения введены в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

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Отключения света в Украине – последние новости

В субботу, 24 октября, в ряде регионов Украины введены ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключения света для населения будут действовать в объеме от одной до двух очередей, что должно соответствовать продолжительности 4–8 часов.

Причиной ограничений является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая систематически атакует объекты генерации и передачи энергии с помощью дронов и ракет.

23 октября в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии аварийные отключения распространились и на другие регионы – в частности, на Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую области.

С наступлением минусовой температуры зимой отключения света по всей Украине будут длиться не менее 12 часов в сутки. В худшем случае для ряда регионов ограничения энергоснабжения будут достигать 20 часов в сутки, прогнозирует энергетический эксперт Юрий Корольчук.

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