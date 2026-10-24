В Баварии горит 'Орлиное гнездо' Гитлера: полиция подозревает поджог

Кельштайнхаус был построен в 1937–1938 годах на высоте 1834 метра как представительная резиденция Гитлера, а с 1952 года здание функционирует как горный ресторан.

В Баварии произошел масштабный пожар в историческом здании Кельштайнхаус, известном как "Орлиное гнездо", которое во времена нацистской Германии использовалось для представительских встреч Адольфа Гитлера. Спустя 12 часов после начала возгорания пожарным все еще не удалось полностью потушить огонь. Полиция расследует возможный поджог и задержала мотоциклиста, которого заметили вблизи места происшествия, пишет Bild.

Пожар в Кельштайнхаусе вспыхнул накануне вечером. Пожарные продолжали бороться с пламенем даже спустя 12 часов после начала возгорания.

По словам представителя полиции, здание получило настолько серьезные повреждения, что его, вероятно, уже не удастся восстановить.

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По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. На момент возгорания внутри здания не было людей.

Полиция задержала мотоциклиста, которого заметили по дороге к месту пожара

Правоохранители расследуют версию возможного поджога. По дороге к месту происшествия полицейские заметили мотоциклиста, который двигался навстречу пожарным машинам.

Мужчину остановили и задержали. Сейчас его допрашивают, однако следователи пока не установили, причастен ли он к возникновению пожара.

Личность задержанного и возможные мотивы его действий не разглашаются. Обстоятельства возгорания выясняются.

"Орлиное гнездо" построили для Гитлера на высоте более 1800 метров

Кельштайнхаус расположен на высоте 1834 метра над городом Берхтесгаден в Баварии. Здание было построено в 1937–1938 годах как представительская резиденция Адольфа Гитлера, однако он бывал там редко.

Во время Второй мировой войны сооружение практически не пострадало. С 1952 года его используют как горный ресторан и туристическую достопримечательность.

В настоящее время здание принадлежит федеральной земле Бавария. В нем также размещена экспозиция, посвященная нацистскому прошлому этого места.

Исторические сооружения Гитлера – последние новости

Как сообщал УНИАН, в доме, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, официально начал работу полицейский участок. Таким образом местные власти надеются избавиться от потока "паломников" и лишить само здание символической привлекательности для неонацистов.

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