В Одесской области заметили птиц с Северного полюса (фото)

При появлении опасности птица покидает гнездо и пытается отвлечь хищника, привлекая его внимание к себе криками и притворяясь раненой.

На юге Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", исследователи заметили птиц из тундры – белые побережники кормились на побережье Черного моря.

Как рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, птиц исследователи заметили на побережье, когда регистрировали влияние войны на окружающую среду.

"Перед нами, разными стайками, соблюдая дистанцию в 40–50 м, перемещаются белые кулики (Calidris alba). Это небольшая птица из семейства куликов-сорокопутов отряда куликообразных и одна из самых северных гнездящихся птиц. Места гнездования обнаружены в арктической тундре всего в 960 км от Северного полюса", – отметил ученый.

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По его словам, биология этой птицы лучше всего изучена вне сезона размножения, когда их можно встретить почти повсеместно на морских побережьях материков и океанических островах. Примечателен способ добычи корма зимующими птицами: стайки куликов, иногда смешанные с малыми и черногрудыми побережниками, быстро перемещаются по песчаному пляжу у самой воды. Они хватают вынесенную прибоем добычу – рачков, моллюсков и червей. В национальном парке "Тузловские лиманы" белые кулики – пролетный, изредка – зимующий вид.

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Общая длина 20–21 см, размах крыльев 36–39 см, вес 40–60 г. Окраска оперения почти не отличается у самцов и самок, однако у тех и других имеет сезонные различия.

Согласно открытым источникам, в последние годы чаще всего выделяют 2 подвида – Calidris alba alba и Calidris alba rubida. Первый гнездится в северо-восточной Гренландии, на острове Ян-Маен, на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Таймыре; второй – на Аляске и на севере Канады, а также, возможно, в дельте реки Лены и на Новосибирских островах. Размножается по всему полярному кругу в приморских арктических тундрах на материке и островах Северного Ледовитого океана: Канадском Арктическом архипелаге, Гренландии, Шпицбергене, Северной Земле, Новосибирских островах, острове Беннетта. В материковой части Евразии доказано гнездование птицы в промежутке между Енисейским и Хатангским заливами, главным образом на северо-западе Таймыра. В Северной Америке кулик гнездится в прибрежной полосе между мысом Барроу и северо-западным краем Гудзонова залива.

Размножению предшествует брачный период, во время которого самцы токуют – поднимаются в воздух и с хриплыми криками перелетают с одной проталины на другую, чередуя планирование и трепетательный полёт. Любимая поза самца на земле – слегка опущенные крылья, распущенный веером хвост и взъерошенные перья – демонстрируется с высоты камня или кочки с целью привлечь внимание пробегающей мимо самки.

Откладка яиц происходит в середине июня или позже, если тундра к тому времени ещё не освободилась от снега. Гнездо представляет собой плоское углубление на голой земле или в мхе, лишайнике, выстланное несколькими сухими стебельками растений и кусочками ягеля. При появлении опасности птица покидает гнездо и с большого расстояния пытается отвлечь хищника, привлекая его внимание к себе криками и демонстративным поведением "раненой птицы".

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Как писал УНИАН, в водоемах Национального парка "Тузловские лиманы" заметили интересное животное – актинию, которая очень похожа на цветок, но является хищником. Их часто называют "подводными цветами" из-за яркой окраски и четкого деления на лепесткообразные щупальца. Самым распространенным представителем в лиманах на юге Одесской области является актиния конская. В отличие от большинства своих "сородичей" – коралловых полипов – актинии не имеют твёрдого минерального скелета. Их тело – мягкий, мешкообразный цилиндр.

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