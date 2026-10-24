Украинские дроны 'разнесли' химзавод в Тольятти: бушует пожар (видео)

Завод "Тольяттикаучук" производит синтетические каучуки и нефтехимическое сырье, а его продукция занимает около 25 % российского рынка синтетических каучуков.

Утром 24 октября в российском Тольятти Самарской области сообщили об атаке беспилотников на химическое предприятие "Тольяттикаучук". После удара на заводе вспыхнул сильный пожар, а местные жители фиксировали пролет дронов над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Первые сообщения об атаке на Самарскую область появились вскоре после шести часов утра. По данным местных жителей, под удар попал завод "Тольяттикаучук".

На обнародованных кадрах виден дым, поднимающийся над предприятием. Впоследствии в сети появились сообщения о сильном пожаре на территории завода. Также местные жители продолжали фиксировать беспилотники над городом.

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На фоне атаки в местных российских каналах сообщали об эвакуации сотрудников автомобильного предприятия "АвтоВАЗ". Официальной информации о последствиях удара пока нет.

Чем важен завод "Тольяттикаучук"

Предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков и нефтехимического сырья. Его продукцию используют, в частности, для изготовления комплектующих для бронетехники и авиации.

По приведенным данным, завод обеспечивает около 25% российского рынка синтетических каучуков.

Атаки на объекты в РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 октября взрывы прогремели также в российском Орле. Тогда сообщалось о поражении завода "Протон", который производит оптоэлектронное оборудование и компоненты военного назначения.

Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса. После атаки российские пропагандисты назвали удар по заводу "террором" и заявили о нападении на якобы мирный объект.

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