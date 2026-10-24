Зеленский рассказал, сколько ракет Украина получила от США за 3 месяца

Зеленский подчеркнул, что "не играет в игры с Трампом, в отличие от Путина".

Украина за три последних месяца получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для борьбы с российской баллистикой. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ABC News.

"В первые дни войны на Ближнем Востоке за 84 часа было использовано около 2000 ракет – ракет, полученных от партнеров. За последние 90 дней мы получили от нашего стратегического партнера 24 ракеты", - заявил он.

Он подчеркнул, что для Украины это очень важно и каждая ракета имеет значение.

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На уточнение о том, имеет ли он в виду, что США помешали Европе отправить Украине ракеты-перехватчики, Зеленский ответил: "Не то чтобы помешали, но не дали своего согласия".

Он также подчеркнул, что не понимает, почему от него требуют снова и снова выражать благодарность.

"Может быть, кому-то кажется, что я должен быть благодарен каждую секунду. Но я не могу. Когда кто-то хочет поблагодарить меня несколько раз, мне кажется, что с этими людьми что-то не так. Они хотят казаться лучше, чем есть на самом деле. Они пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. Достаточно выразить благодарность раз, два, три – и этого хватит", - подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что "не играет в игры с Трампом, в отличие от Путина".

"Лучше иметь таких партнеров, как я – тех, кто искренне благодарен в нужные моменты, – чем тех, кто благодарит каждую секунду, подобно Путину. Можно быть бесконечно благодарным, а потом получить нож в спину. Поэтому лучше заключать сделки – правильные сделки – с правильными людьми", - отметил он.

Российские атаки

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что если Россия сохранит нынешние темпы ударов, за месяц количество ракет, атакующих как баллистические, может превысить 300.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что в арсенале России по состоянию на октябрь накопилось до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

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