У владельцев складного iPhone Duo начали трескаться экраны (фото)

У некоторых она появилась прямо во время распаковки в магазине.

Первые покупатели складного iPhone Duo столкнулись с проблемами дисплея уже в день старта продаж. На фотографиях, опубликованных на Reddit, видны трещины и яркие полосы на внутренних экранах смартфонов. В большинстве случаев повреждения появляются в районе шарнира, в области сгиба экрана.

Один из пользователей рассказал, что его смартфон сломался спустя всего шесть часов после покупки. За это время он открывал гаджет менее 20 раз, а до поломки на экране и корпусе не было заметных повреждений.

По словам покупателя, он показывал устройство другу и почувствовал что-то в районе шарнира, под экраном, когда раскрывал устройство. Затем раздался характерный скрип, после которого экран повредился прямо вдоль шарнира. При этом на поверхности экрана не было следов, указывающих на то, что внутрь мог попасть посторонний предмет.

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О подобной поломке сообщают люди из Китая, Австралии и других стран. Так как продажи только начались, общий масштаб проблемы оценить сложно. В Apple Store и других официальных магазинах меняют устройства по гарантии.

Ранее блогер протестировал iPhone Duo, выполнив 11 000 складываний, в том числе при температуре −20 °C. Шарнир телефона выдержал проверку без заметного ухудшения работы, но складка сильно бросается в глаза.

iPhone Duo официально поступил в мировую продажу 23 октября 2026 года. Смартфон заметно отличается от привычных моделей iPhone и предлагает формат, который Apple разрабатывала больше десяти лет. Базовая цена на международном рынке стартует от $2000.

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