ВСУ ударили по производству российских ракет и 'минуснули' самолет: Генштаб раскрыл детали

Продукция комбината "Тольяттикаучук" используется для производства ракетного топлива.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории РФ. Были поражены комбинат "Тольяттикаучук", завод "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск". Об этом сообщает Генеральный штаб.

"Подтверждено поражение основного производственного корпуса АО "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области РФ. Это затрудняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми противник наносит удары по украинским городам", – говорится в сообщении.

"Протон-Электротекс" – ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла, от кристаллов до готовой продукции, среди которой – модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках сотрудничества предприятие также участвует в производстве боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1" и его модификаций.

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Кроме того, был поражен комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ. В районе комбината зафиксированы взрыв и пожар.

Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые присадки к бензину. Синтетические каучуки, в частности, используются для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Как подчеркнули в Генштабе, поражение таких объектов наносит удар по цепочке поставок сырья для российской ракетной программы.

Кроме того, был поражен самолет на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ. Степень повреждений уточняется.

Удары ВСУ по объектам в России

В ночь на 23 октября дроны массово атаковали Россию, был поражен один из ключевых дата-центров Федеральной налоговой службы в городе Городец Нижегородской области. Дата-центр в Городце является одним из двух ключевых центров обработки данных ФНС России, работающих в геораспределенном режиме. Здесь хранится и обрабатывается информация государственных реестров, в частности налоговых баз данных.

10 октября украинские дроны поразили нефтеналивной терминал в российском городе Ростов-на-Дону. На месте удара вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что в результате были повреждены как минимум восемь из двенадцати крупных резервуаров.

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