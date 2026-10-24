'Я готов': Зеленский назвал условия для немедленного прекращения войны

Президент подчеркнул, что Украина готова к замораживанию конфликта вдоль нынешней линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов заключить мирное соглашение уже сегодня, если бы у него была такая возможность. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, обозначив условия для завершения войны.

"Мы готовы остановить эту войну как можно скорее", – заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина готова к заморозке конфликта вдоль нынешней линии фронта.

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В то же время на вопрос журналиста, готов ли он пойти на соглашение, если бы ему пришлось отказаться от 25% территории Украины, президент подчеркнул, что россияне захватили только 19,3% территории, а 25% – это означает уход Украины из Донбасса.

"Они не оккупировали 25% нашей территории. Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что мы должны самостоятельно уйти со своей территории Донбасса. И это означало бы, что да, они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%", – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что Украина не будет признавать оккупированные территории Донбасса российскими.

"Конечно, мы на это не пойдем. Я слышал предложения, которые предусматривают, что временно оккупированная территория станет российской", – добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не может сейчас позволить себе слабого президента.

"Украина не может позволить себе слабого президента сейчас. Возможно, после войны – любого... Но сейчас, если Украина хочет выжить, ей нужны сильная армия, сильный президент и сильный народ... Поэтому на любое давление на меня я, конечно, буду реагировать. Потому что иначе нас сожрут", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский – другие заявления

Президент призвал американских партнеров включить Starlink в тех районах России, откуда запускаются баллистические ракеты.

"Мы сами всё сделаем. Мы со всем справимся. Конечно, мы это сделаем, если Россия не прекратит эту войну. Включите его. Ведь это совсем несложно", – подчеркнул он.

Также президент призвал союзников усилить санкции против российских ракет, ведь около 70% комплектующих для каждой баллистической ракеты РФ поступают из других стран – из Азии, США и Европы.

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