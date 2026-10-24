Starlink в Украине заработал на скорости более 161 км/ч, – СМИ

Однако специалисты Минобороны и Сил обороны продолжают проверки, чтобы определить максимальные ограничения скорости и выяснить, насколько удалось восстановить связь.

В Украине военная спутниковая связь Starlink возобновила работу на скорости свыше 161 км/ч. По состоянию на утро 24 октября Силы обороны Украины и специалисты Министерства обороны фиксируют возобновление работы систем Starlink и Starshield на такой скорости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Минобороны Украины в комментарии

По информации источников, по состоянию на утро 24 октября военная спутниковая связь начала работать на скорости свыше 161 км/ч.

В то же время Силы обороны и специалисты Минобороны продолжают проверки, чтобы выяснить, на каких еще более высоких скоростях доступна связь и насколько полностью удалось восстановить ее работу.

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"Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние пределы и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи", – сообщили источники в ведомстве.

Ситуация со Starlink в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что администрация не может приказывать SpaceX или Маску ограничивать или замедлять работу Starlink в Украине, поскольку компания является частной.

The Wall Street Journal сообщило, что Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничения для Украины.

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, ограничения скорости спутниковой связи Starshield продолжали влиять на работу украинских беспилотников. Из-за этого перехватчики не могут полноценно выполнять задачи по уничтожению российских ударных дронов.

По данным Reuters, США уже несколько лет контролируют доступ к Starlink через Илона Маска – администрации президентов Байдена и Трампа неоднократно обращались к компании SpaceX с просьбами включить или отключить сервис в ряде стран.

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