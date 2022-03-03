Сообщается, что из сбитого самолета выпрыгнул парашютист, его ищут.

Оккупанты совершили атаку в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

В частности, как сообщил мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан, сбит самолет противника, который пытался атаковать воинскую часть в Беленьком.

"Зафиксирована попытка атаки на воинскую часть в населенном пункте Беленькое. Атаку отбили", - подчеркнул Граждан.

Он отметил, что самолет противника вроде бы сбит, но из него выпрыгнул парашютист. Людей попросили сообщать о беглеце-оккупанте в колл-центр: 04849 3-33-33, 067 333 0623.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что украинская ПВО действительно сбила российский самолет, который пытался обстрелять электроподстанцию в селе возле курортной Затоки Белгород-Днестровского района.

Кроме того, главное управление ГСЧС в области сообщило, что российская армия осуществила ракетный обстрел в Затоке.

"Все живы и невредимы. Не понятно, что было их целью, разве что лагерь ромов, которых они теперь уже боятся, но и те съехали на новое место задолго до атаки. Шутки шутками, но эти ничтожества заплатят за все зло, которое принесли нашей стране", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля российский корабль подбил молдавское гражданское судно "Миллениум Спирит" в районе порта Южный. Также сообщалось, что подбито судно под флагом Панамы Namura Queen.

Кроме того, корабли Российской Федерации требовали от гражданского судна "Helt" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданскими как живым щитом. В противном случае корабли РФ обещали открыть по судну огонь.

Сегодня стало известно, что "Helt" затонуло возле Одессы в результате вражеского обстрела.

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