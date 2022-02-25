Также, по предварительной информации, подбито судно под флагом Панамы.

Российский корабль подбил молдавское гражданское судно в районе порта Южный. Также, по предварительной информации, подбито судно под флагом Панамы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

Сначала Залужный заявил, что судно под флагом Румынии, однако затем уточнил, что речь идет о молдавском.

"Бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - говорится в посте.

Кроме того, как сообщил совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер, на якорной стоянке порта Южный подбито судно Namura Queen под флагом Панамы. По его словам, вероятно, был ракетный удар.

"Жертв нет, есть один пострадавший. Есть вероятность, что дымит машинное отделение - неточная информация", - пишет Ставницер.

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