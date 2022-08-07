Днепропетровщину в очередной раз обстреляли из "Градов" и "Ураганов". В результате вражеских ударов в Марганце раненения получили два человека.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь с одной тревогой и четырьмя обстрелами. Горячо снова было в двух районах - Никопольском и Криворожском. На Никопольский район российская армия направила 60 снарядов из "Градов". В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице. В городе повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задело газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан без света. На месте работают электрики. В Червоногригоровской общине без жертв и разрушений", - сообщил он.
Резниченко также отметил, что по Криворожскому району враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольска и Апостоловская общины. Обошлось без пострадавших.
Ранее УНИАН уже сообщал, что боец ВСУ объяснил, почему затягивается освобождение Херсона и области.