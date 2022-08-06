В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов.

В ночь на 6 августа российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии - Криворожский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Как всегда, ударили по жилым кварталам - по людям, которые в это время спали. В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов. Трое горожан ранены. Один из них в больнице - 58-летний мужчина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в городе искорежены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.

"Выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч человек без света. Работают аварийные бригады", - подчеркнул он.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. В Марьянском перебита линия электропередач, без света часть села.

"Предварительно, люди не пострадали", - отметил Резниченко.

В других районах области на эту минуту спокойно.

Как писал УНИАН, этой ночью российские захватчики обстреляли Никополь в Днепропетровской области. О взрывах стало известно после 1:00.

Минувшей ночью взрывы на Днепропетровщине звучали все время. Россияне попали в два района области - Никопольский и Криворожский. В Никополе около 40 прилетов.

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