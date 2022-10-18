Наступление на столицу может начаться в конце ноября или в декабре.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил угрозы вероятного наступления РФ на Киев. Путин может повторить попытку захватить украинскую столицу со стороны Беларуси.

Об этом Арестович рассказал в прямом эфире с Марком Фейгиным.

По словам советника ОП, заявления Лукашенко особых угроз не несут. Однако стоит учитывать то, что Россия использует Белорусь в качестве еще одного направления для наступления.

"Чем громче заявления, тем меньше действий, это принцип Лукашенко. Здесь можно быть относительно спокойным. Другое дело, что начали прибывать эшелоны, они действительно заявили, что создают группировку из 170 танков и 100 орудий и минометов разного калибра", - отметил Арестович и указал, что такая группировка ничего не значит, ведь там совсем нет никакого логического соотношения.

Также советник ОП напомнил, что ранее он уже говорил о вероятности наступления РФ на Киев. Однако Арестович указал, что планам диктатора не суждено сбыться, но это все равно создаст для Украины определенные проблемы:

"При определенных условиях, не скоро, они будут создавать группировку и они будет угрожать Киеву. А при определенных условиях они могут ее бросить в бой. Она не будет подготовлена, она не решит задачи по захвату столицы, мы ее уничтожим. Но проблем она нас составит... Если я был Путиным, я бы дернулся, потому что это в его логике".

По словам советника ОП, наступление может начаться ближе к зиме - в конце ноября или середине декабря. Сейчас РФ копит силы, но все обернется для нее лишь очередной горой трупов.

Угрозы со стороны Беларуси: что важно знать

РФ использует Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине. 6 октября рашисты возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Также УНИАН уже сообщал, что Беларусь ремонтирует разбитую военную технику РФ. Помимо этого, Лукашенко позволил превратить Беларусь в "хаб" для переброски техники, а также для размещения иранских дронов-камикадзе, которыми страна-агрессор бьет по объектам инфраструктуры Украины и мирному населению. Также СМИ уже сообщали, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Недавно стало известно, что Россия собирается передать Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и часть штурмовиков Су-25, они будут модернизированы под ядерное оружие. По словам эксперта, Путин делает это не просто так.

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