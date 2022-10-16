По словам Загороднюка, сейчас Россия хочет любой ценой посадить Украину за стол переговоров.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия заявила о том, что собирается передать Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и часть штурмовиков Су-25 будут модернизированы под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом в интервью Радио НВ заявил председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Они заявили, что могут передавать ракеты-носители, возможность закреплять ядерные заряды на самолетах Беларуси. Это означает, что они таким образом угрожают Украине, странам Восточной Европы, ожидая, что страны Восточной Европы испугаются и потребуют что-то делать, чтобы добиться ядерной деэскалации", - отметил эксперт.

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По словам Загороднюка, сейчас Россия хочет любой ценой посадить Украину за стол переговоров.

"Все в РФ сейчас подчинено одной идее: давайте каким-то образом посадим Украину за стол переговоров. Пока все, что они делают, направлено исключительно на это, потому что они уже истощены, у них не хватает сил для продолжения каких-либо наступательных действий. А еще они видят, что у Украины есть силы для контрнаступательных действий, остановить Украину не могут и таким образом пытаются отодвинуть окончательное поражение", - заявил эксперт.

Загороднюк также отметил, что, продолжая ядерный шантаж, Россия ищет способ пополнить силы.

"Им нужно время, чтобы отдохнуть, чтобы пополнить силы, восстановиться и натренировать тех мобилизованных, кого они могут найти, которые еще более или менее адекватны, чтобы подготовить более или менее приличные подразделения. Сейчас активно идет коммуникационная кампания в Европе — "давайте все же говорить о прекращении огня" и о переговорах", - заявил Загороднюк.

Участие Беларуси в войне против Украины:

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси в качестве военного полигона. Именно со стороны Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

При этом Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, которых население Беларуси якобы встречает "хлебом-солью". Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск.

Белорусские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

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