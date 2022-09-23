Как отметил Гайдай, как выглядят так называемые комиссии и имеют ли они при себе оружие пока такой информации нет.

Российские оккупанты в Луганской области начали так называемый референдум, на котором люди "голосуют" на кухне и во дворе.

Об этом рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Оккупанты закрыли город на выезд, людей не выпускают, чтобы не терять "голоса". Сегодня стартовало "голосование" на "организованных местах в придомовых территориях". Проще -заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах", - рассказал Гайдай.

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Он отметил, что это выглядит это крайне странно, "конфиденциальностью и не пахнет".

Как отметил Гайдай, как выглядят так называемые комиссии и имеют ли они при себе оружие пока такой информации нет.

"Поквартирный / подворовой обход - это сугубо ради проверки помещений на выявление мужчин. Оккупанты просто ищут "пушечное мясо"", - сказал Гайдай.

"Напоминаю, что за участие и организацию псевдореферендума предусмотрена ответственность. Наказаны будут все причастные!",- предупредил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В США, НАТО, ОБСЕ, ряде стран осудили планы РФ провести незаконные "референдумы". В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины.

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