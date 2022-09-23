Противники на захваченных территориях устроили "шоу", отметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

В пятницу, 23 сентября, на временно захваченных россиянами украинских территориях, в частности, в Херсонской области начались так называемые "референдумы" за присоединение к РФ.

Херсонцам советуют не открывать двери "ходакам", которые будут предлагать голосовать на "псевдореферендуме", об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Сегодня орки могут начать ходить по домам, "настойчиво предлагая" проголосовать, принять участие в так называемом "референдуме". Лучший способ избежать этого – просто не открывать дверь. В эти дни выламывать двери и вламываться в дома они не должны – это будет перебор даже для орков", - написал он.

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При этом Соболевский подчеркивает: если оккупантам удалось зайти в жилье, то не нужно ни в коем случае брать бюллетени и заполнять их.

"Лучшим вашим обоснованием отказа будет - "я не хочу потом сидеть в тюрьме", - говорит Соболевский.

Он отмечает, что это "шоу" никаких юридических последствий ни для Украины, ни для международного сообщества не несет, но "у тех, кто принял участие в референдуме, могут быть потом юридические проблемы".

В другом посте Соболевский показал фото участка, где должно проходить голосование на так называемом "референдуме", где есть только охрана и пошутил, что там "аншлаг". "Это тот случай, когда охраны на участке больше, чем желающих проголосовать", - написал он.

Незаконные "референдумы" в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины.

В США, НАТО, ОБСЕ, ряде стран мира осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

22 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем и активизировали работу по подготовке так называемого "референдума". В частности, на Херсонщине оккупанты пытаются получить от местных жителей их личные данные, там продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий".

На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства России обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

В городе Старобельск Луганской области оккупанты запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

"По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода домов и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о вроде как "активном участии местных жителей в голосовании", - сообщили в Генштабе.

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