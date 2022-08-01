Войска РФ могут вернуться в Белоруссию через две-три недели, если им потребуется.

В Главном управлении разведки предупредили, что если РФ выиграет битву за Донбасс и юг Украины, она попытается захватить новые территории.

Об этом в интервью The Guardian рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Если бы Россия выиграла бои на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые она сейчас формирует в России.

"Сейчас они создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе России и третий армейский корпус в Западном военном округе", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что обучение и оснащение нового корпуса началось под непосредственным руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу и его заместителя.

По словам Скибицкого, то, где Россия будет использовать новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться бои на юге и востоке Украины.

Он предупредил, что одним из "позитивов" российской армии является ее способность быстро перебрасывать войска и технику. Он сказал, что Россия практиковала это во время военных учений, предшествовавших войне, и указал, как российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. "Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им будет нужно", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 1 августа сообщил, что враг перегруппирует силы на Запорожском направлении и усиливает свои группировки на Криворожском.

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