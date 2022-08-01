Также враг провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел.

РФ перегруппировывает силы на Запорожском направлении и усиливает свои группировки на Криворожском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях осуществляет обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Волшебное, Гуляйпольское, Орехово и Каменское. Нанес авиационные удары неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел. Идет перегруппировка вражеских войск на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

В то же время на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Миролюбовки, Нововознесенского, Высокополья, Николаева и еще более 25 населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Продолжает ведение воздушной разведки БпЛА. Отмечается усиление противником группировки войск на Криворожском направлении.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области украинская авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен удар по станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки. Также получено подтверждение попадание по эшелона с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери пока доразведываются.

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